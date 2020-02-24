Курц призвал не паниковать из-за распространения коронавируса в Италии

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал общество избегать панических настроений на фоне увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в соседней Италии.

«Не стоит впадать в панику, но нужно смотреть на ситуацию с реализмом. Нельзя исключать, что в других европейских странах, включая Австрию, подтвердятся случаи заражения коронавирусом. Поэтому необходимо быть наготове», — цитирует Salzburg24 его заявление после заседания специального штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Правительство Австрии поручило усилить сотрудничество с Италией, а также запустить информационную кампанию для предупреждения населения об опасности поездок в страны, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Италии превысило 200 человек, четыре заболевших скончались.

24 февраля Австрия приостановила сообщение поездов с Италией из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.