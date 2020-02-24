Лавров рассказал о договорённостях Путина и Обамы по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, напомнил о договорённостях российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы по урегулированию ситуации в Сирии в 2016 году.

«В 2016 году президенты Путин и Обама договорились и поручили Джону Керри и мне согласовать с участием военных договорённости, которые реально могли бы разрешить сирийский кризис, причём на том этапе, осенью 2016 года. Договорённости были серьёзными, далекоидущими. Единственным условием было обязательство Соединённых Штатов отмежевать вооружённую оппозицию, которая сотрудничала с Вашингтоном и с американскими военными, от террористов», — сказал министр.

По его словам, тогда это была террористическая организация «Джабхат ан-Нусра»*, которая ещё не приняла «нового обличия».

«И эта договорённость не смогла реализоваться, потому что американцы не смогли, а многие говорят, что и не захотели разводить тех, кто с ними сотрудничал, и «Джабхат ан-Нусру», полагая и рассчитывая, что «Джабхат ан-Нусра» достаточно серьёзной обладает силой, чтобы противодействовать законному сирийскому правительству и чтобы её можно было сохранить на случай, если она понадобится для усиления военных действий против законного президента и правительства Сирийской Арабской Республики», — добавил он.

Как подчеркнул Лавров, Россия будет категорически противодействовать любым попыткам «оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заставить правительство Сирии пойти на переговоры с террористами в Идлибе не получится.

Дипломат отметил, что нужно перестать защищать боевиков, в том числе из листированных Советом Безопасности организаций вроде «Хайат Тахрир аш-Шам», напомнив, что ранее в США заявили, что с этой организацией «вроде как можно договариваться».

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.