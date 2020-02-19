Небензя исключил возможность переговоров Дамаска с боевиками в Идлибе

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Заставить правительство Сирии пойти на переговоры с террористами в Идлибе не получится, заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.
Небензя исключил возможность переговоров Дамаска с боевиками в Идлибе
  • Reuters

«России тут дают советы, что ей делать и как. Мы тоже можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо перестать защищать боевиков, в том числе из листированных Советом Безопасности организаций вроде «Хайят Тахрир аш-Шам*», — сказал он во время заседания.

Как отметил дипломат, недавно было сделано заявление высокопоставленного представителя США Джеймса Джеффри о том, что с «Хайят Тахрир аш-Шам» «вроде как можно договариваться».

«Обеспечить политическое прикрытие террористам, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится», — сказал Небензя.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, как и бой за «освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма».

Как сообщалось 16 февраля, сирийская армия освободила от боевиков населённые пункты Кафр-Даиль и Аль-Мансура, возвышенность Тель-Шувейхана и район Аль-Халяким на западе провинции Алеппо, а также районы Ар-Рашидин, Ажель, Овейджель к юго-западу от города Алеппо.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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