SANA: армия САР освободила от боевиков населённые пункты в Алеппо
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- РИА Новости
Об этом информирует SANA.
Отмечается, что сирийские военнослужащие начали зачистку от мин и взрывных устройств в населённых пунктах Хан аль-Асаль и Аль-Мансура, а также были развёрнуты позиции для сохранения безопасности и стабильности в освобождённых населённых пунктах.
В конце января армия САР начала наступление на западе Алеппо из-за ежедневных обстрелов террористами жилых кварталов города, которые привели к гибели десятков мирных граждан.
27 января сирийским военным удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
29 января Генштаб армии Сирии заявил об освобождении города Мааррат ан-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года.