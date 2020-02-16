SANA: армия САР освободила от боевиков населённые пункты в Алеппо

Короткая ссылка
Сирийская армия освободила от боевиков населённые пункты Кафр-Даиль и Аль-Мансура, возвышенность Тель-Шувейхана и район Аль-Халяким на западе провинции Алеппо, а также районы Ар-Рашидин, Ажель, Овейджель к юго-западу от города Алеппо. 
SANA: армия САР освободила от боевиков населённые пункты в Алеппо
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом информирует SANA.

Отмечается, что сирийские военнослужащие начали зачистку от мин и взрывных устройств в населённых пунктах Хан аль-Асаль и Аль-Мансура, а также были развёрнуты позиции для сохранения безопасности и стабильности в освобождённых населённых пунктах.

В конце января армия САР начала наступление на западе Алеппо из-за ежедневных обстрелов террористами жилых кварталов города, которые привели к гибели десятков мирных граждан.

27 января сирийским военным удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

29 января Генштаб армии Сирии заявил об освобождении города Мааррат ан-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить