SANA: армия САР освободила от боевиков населённые пункты в Алеппо

Сирийская армия освободила от боевиков населённые пункты Кафр-Даиль и Аль-Мансура, возвышенность Тель-Шувейхана и район Аль-Халяким на западе провинции Алеппо, а также районы Ар-Рашидин, Ажель, Овейджель к юго-западу от города Алеппо.

Об этом информирует SANA.

Отмечается, что сирийские военнослужащие начали зачистку от мин и взрывных устройств в населённых пунктах Хан аль-Асаль и Аль-Мансура, а также были развёрнуты позиции для сохранения безопасности и стабильности в освобождённых населённых пунктах.

В конце января армия САР начала наступление на западе Алеппо из-за ежедневных обстрелов террористами жилых кварталов города, которые привели к гибели десятков мирных граждан.

27 января сирийским военным удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

29 января Генштаб армии Сирии заявил об освобождении города Мааррат ан-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года.