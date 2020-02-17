Асад сообщил, что армия САР продолжит освобождение Алеппо и Идлиба
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«Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера», — цитирует SANA Асада.
Он отметил, что также «продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности».
Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила от боевиков населённые пункты Кафр-Даиль и Аль-Мансура, возвышенность Тель-Шувейхана и район Аль-Халяким на западе провинции Алеппо, а также районы Ар-Рашидин, Ажель, Овейджель к юго-западу от города Алеппо.