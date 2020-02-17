Асад сообщил, что армия САР продолжит освобождение Алеппо и Идлиба

Короткая ссылка
Сирийский лидер Башар Асад сообщил, что армия Сирии продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб.
Асад сообщил, что армия САР продолжит освобождение Алеппо и Идлиба
  • © SANA
  • AFP

«Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера», — цитирует SANA Асада.

Он отметил, что также «продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности».

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила от боевиков населённые пункты Кафр-Даиль и Аль-Мансура, возвышенность Тель-Шувейхана и район Аль-Халяким на западе провинции Алеппо, а также районы Ар-Рашидин, Ажель, Овейджель к юго-западу от города Алеппо. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить