Асад сообщил, что армия САР продолжит освобождение Алеппо и Идлиба

Сирийский лидер Башар Асад сообщил, что армия Сирии продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб.

«Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера», — цитирует SANA Асада.

Он отметил, что также «продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности».

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила от боевиков населённые пункты Кафр-Даиль и Аль-Мансура, возвышенность Тель-Шувейхана и район Аль-Халяким на западе провинции Алеппо, а также районы Ар-Рашидин, Ажель, Овейджель к юго-западу от города Алеппо.