Пресс-конференция по итогам переговоров Лаврова и Мухриддина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Стороны намеревались обсудить актуальные вопросы межгосударственных отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.