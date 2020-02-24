Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд

Соединённые Штаты поставят Индии современные военные вертолёты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом информирует India TV.

«США с нетерпением ждут предоставления Индии «самой лучшей и устрашающей военной техники». Мы обеспечим индийскую армию военными вертолётами на сумму $3 млрд», — сказал Трамп.

Ранее стало известно о прибытии американского лидера с официальным визитом в Индию.

Сообщалось, что в ходе визита США и Индия объявят о некоторых соглашениях в области обороны, связанных с поставкой американской военной техники и вооружений.