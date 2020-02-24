Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд
- Reuters
Об этом информирует India TV.
«США с нетерпением ждут предоставления Индии «самой лучшей и устрашающей военной техники». Мы обеспечим индийскую армию военными вертолётами на сумму $3 млрд», — сказал Трамп.
Ранее стало известно о прибытии американского лидера с официальным визитом в Индию.
Сообщалось, что в ходе визита США и Индия объявят о некоторых соглашениях в области обороны, связанных с поставкой американской военной техники и вооружений.