Трамп намерен посетить Индию 24—25 февраля

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Американский лидер Дональд Трамп намерен посетить Индию 24—25 февраля.
Трамп намерен посетить Индию 24—25 февраля
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп посетят Индию 24—25 февраля 2020 года. Президент и первая леди посетят Нью-Дели и Ахмедабад, которые находятся в родном штате премьер-министра Моди —Гуджарате», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Трамп и премьер-министр Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого отметили, что «поездка ещё больше укрепит стратегическое партнёрство между США и Индией».

В августе сообщалось, что Моди провёл телефонные переговоры с Трампом.

Отмечалось, что «их 30-минутный разговор был посвящён двусторонним и региональным вопросам».

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