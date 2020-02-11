Американский лидер Дональд Трамп намерен посетить Индию 24—25 февраля.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп посетят Индию 24—25 февраля 2020 года. Президент и первая леди посетят Нью-Дели и Ахмедабад, которые находятся в родном штате премьер-министра Моди —Гуджарате», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Трамп и премьер-министр Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого отметили, что «поездка ещё больше укрепит стратегическое партнёрство между США и Индией».

В августе сообщалось, что Моди провёл телефонные переговоры с Трампом.

Отмечалось, что «их 30-минутный разговор был посвящён двусторонним и региональным вопросам».