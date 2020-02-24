Трамп прибыл в Индию

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Индию. Об этом информирует Sky News.

Отмечается, что в аэропорту, который расположен в индийском городе Ахмедабад, американского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Вместе с Трампом в страну прибыли первая леди США Меланья, дочь Иванка и зять, старший советник президента Джаред Кушнер.

Как уточняет телеканал, визит направлен на укрепление связей между странами после торговых споров, а также на «создание позитивных образов» в год президентских выборов в Соединённых Штатах.

Как отмечает ABC News, ожидается, что в ходе визита Трампа США и Индия объявят о некоторых соглашениях в области обороны, связанных с поставкой американской военной техники и вооружений.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен посетить Индию 24—25 февраля.

Как отмечалось, в ходе разговора американского лидера с индийским премьер-министром Нарендрой Моди стороны подчеркнули, что «поездка укрепит стратегическое партнёрство между США и Индией».