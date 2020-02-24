Трамп прибыл в Индию
- Reuters
Отмечается, что в аэропорту, который расположен в индийском городе Ахмедабад, американского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Вместе с Трампом в страну прибыли первая леди США Меланья, дочь Иванка и зять, старший советник президента Джаред Кушнер.
Как уточняет телеканал, визит направлен на укрепление связей между странами после торговых споров, а также на «создание позитивных образов» в год президентских выборов в Соединённых Штатах.
Как отмечает ABC News, ожидается, что в ходе визита Трампа США и Индия объявят о некоторых соглашениях в области обороны, связанных с поставкой американской военной техники и вооружений.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен посетить Индию 24—25 февраля.
Как отмечалось, в ходе разговора американского лидера с индийским премьер-министром Нарендрой Моди стороны подчеркнули, что «поездка укрепит стратегическое партнёрство между США и Индией».