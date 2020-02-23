В Италии оценили возможность приостановки Шенгена из-за коронавируса

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Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
В Италии оценили возможность приостановки Шенгена из-за коронавируса
  • Reuters

Премьер отметил, что итальянская сторона всегда выступает за меры в рамках «гибкости и адекватности».

«В настоящее время нет предпосылок для запроса на приостановление действия Шенгенского договора. Это драконовская мера, которая не соответствует потребностям итальянских граждан в области сдерживания заражения», — цитирует Конте РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Италии приняли декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

Сообщалось, что число заражённых COVID-19 в стране возросло до 79, двое из них скончались.

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