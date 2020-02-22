В ряде районов Ирана закрыли учебные заведения из-за коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщения властей.
Уточняется, что данная мера призвана не допустить распространение болезни.
Как указали в провинции Кум, школы и университеты региона закроются на два дня.
При этом агентство уточняет, что решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался.
Также есть данные о закрытии школ на разные сроки в провинциях Гилян и Голестан.
Ранее студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации с распространением коронавируса в иранском городе Кум.