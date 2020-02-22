В ряде районов Ирана закрыли учебные заведения из-за коронавируса

Власти приняли решение закрыть учебные заведения в ряде районов Ирана, где было зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщения властей.

Уточняется, что данная мера призвана не допустить распространение болезни.

Как указали в провинции Кум, школы и университеты региона закроются на два дня.

При этом агентство уточняет, что решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался.

Также есть данные о закрытии школ на разные сроки в провинциях Гилян и Голестан.

Ранее студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации с распространением коронавируса в иранском городе Кум.