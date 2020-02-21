Находящийся в Иране россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

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Студент из России рассказал о ситуации с распространением коронавируса в иранском городе Кум.
Находящийся в Иране россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Я учусь в Куме — как раз в том городе, где случилась первая вспышка коронавируса. Пока тут никакой паники нет. Хотя ходят слухи, что в Куме хотят ввести режим карантина и заблокировать все въезды и выезды. Но я в это не верю. Официально Минздрав Ирана об этом не заявлял», — отметил Михаил в беседе с ФАН.

Он добавил, что в городских заведениях принимают все необходимые меры предосторожности.

20 февраля представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Исламской Республике.

Ранее оставшиеся в Китае россияне в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировали свой отказ от эвакуации.

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