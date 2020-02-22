Посольство ответило на обвинения США в адрес России в кибератаках в Грузии
«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
В диппредставительстве отметили, что американские дипломаты всё чаще прибегают к методам «бульварных журналистов».
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты.