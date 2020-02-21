Макрон предупредил об эскалации конфликта из-за ситуации в Идлибе

Ситуация в сирийском Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам саммита по бюджету ЕС.

«Ситуация крайне опасна. Вчера погибли ещё двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, Франция и ФРГ призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога.

Он отметил, что также нужно провести четырёхстороннюю встречу лидеров России, Турции, Франции и Германии.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о ситуации в Идлибе, заявил, что гуманитарной катастрофе в Сирии нужно положить конец.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной.

Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.