Макрон предупредил об эскалации конфликта из-за ситуации в Идлибе
«Ситуация крайне опасна. Вчера погибли ещё двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации», — цитирует ТАСС главу государства.
По его словам, Франция и ФРГ призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога.
Он отметил, что также нужно провести четырёхстороннюю встречу лидеров России, Турции, Франции и Германии.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о ситуации в Идлибе, заявил, что гуманитарной катастрофе в Сирии нужно положить конец.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной.
Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.