США не планируют размещать ядерные ракеты малой мощности в Европе
- РИА Новости
«Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.
Ранее США приступили к оснащению морских межконтинентальных баллистических ракет боеголовками малой мощности W76-2.
США осуществляют перевооружение на W76-2 в рамках принятого в 2018 году «Обзора ядерной политики», который содержит меры по «региональному сдерживанию» России и Китая.