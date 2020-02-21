США не планируют размещать ядерные ракеты малой мощности в Европе

Представитель Пентагона заявил, что США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности.

«Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.

Ранее США приступили к оснащению морских межконтинентальных баллистических ракет боеголовками малой мощности W76-2.

США осуществляют перевооружение на W76-2 в рамках принятого в 2018 году «Обзора ядерной политики», который содержит меры по «региональному сдерживанию» России и Китая.