В Госдуме оценили невыдачу визы США российскому дипломату

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT невыдачу замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН.

«Это можно расценить как совершенно безответственное отношение Соединённых Штатов Америки к своим обязанностям как государства, принимающего на своей территории всемирную организацию, Организацию Объединённых Наций. В соответствии с имеющимся договором о местонахождении штаб-квартиры американские власти должны безотлагательно выдавать визы всем участникам ооновских мероприятий… Поэтому вопрос о переносе штаб-квартиры из США, например в Европу, становится всё более актуальным», — сказал Морозов.

По мнению депутата, невыдача виз российским дипломатам стала своеобразной тенденцией.

«Я думаю, это связано с нерасторопностью консульских работников и визовых служб Америки, которые, в общем-то, не торопятся исполнять свои обязанности... Поэтому необходимо принимать в соответствии с этим серьёзные меры», — заключил он.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не выдал замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН.

Он также подчеркнул, что «такие действия наносят серьёзный ущерб репутации США».