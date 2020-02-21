Турция усиливает контроль на границе с Ираном из-за коронавируса
- Reuters
«Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из Ирана. В случае выявления у прибывших таких симптомов, схожих с признаками коронавируса, как повышенная температура, кашель, насморк, во въезде в страну им будет отказано», — цитирует его газета Milliyet.
Турецкий министр сообщил, что в Иране уже зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, пять летальных исходов от последствий заболевания, а также 758 подозрительных случаев.
Ранее студент из России, находящийся в иранском городе Кум, рассказал ФАН о ситуации в связи с распространением коронавируса.