Умершие от коронавируса в Иране не контактировали с приехавшими из КНР

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Двое иранцев, скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCov, до этого не контактировали с китайскими гражданами или другими прибывшими из КНР лицами.
Умершие от коронавируса в Иране не контактировали с приехавшими из КНР
  • Reuters

Об этом заявил член национального комитета по инфекционным заболеваниям в Минздраве Ирана Масуд Мардани.

«Комитет по расследованию инфекционных болезней в Министерстве здравоохранения сейчас выясняет способ передачи коронавируса заразившимся в Куме, но вероятно, что болезнь передалась через одного из путешественников, приехавшего из соседнего государства, хотя мы не можем подтвердить место передачи вируса», — цитирует его РИА Новости.

19 февраля правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране. Позднее стало известно, что оба заболевших скончались.

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