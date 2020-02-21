Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

В отношении Идлиба все стороны «выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации».

«Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным», — сообщил Зайберт.

Также в ходе беседы обсуждалась ситуация в Ливии.

Кроме того, Меркель обсудила с Эрдоганом стрельбу в немецком Ханау, где, согласно имеющимся данным, пятеро погибших были гражданами Турции. Меркель выразила соболезнования Эрдогану в связи с этим происшествием.

Ранее Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в САР.

Отмечалось, что Меркель и Макрон выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.

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