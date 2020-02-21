Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
- Reuters
Об этом говорится в сообщении официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
В отношении Идлиба все стороны «выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации».
«Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным», — сообщил Зайберт.
Также в ходе беседы обсуждалась ситуация в Ливии.
Кроме того, Меркель обсудила с Эрдоганом стрельбу в немецком Ханау, где, согласно имеющимся данным, пятеро погибших были гражданами Турции. Меркель выразила соболезнования Эрдогану в связи с этим происшествием.
Ранее Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в САР.
Отмечалось, что Меркель и Макрон выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.