В Кремле оценили возможность проведения саммита по Сирии

Тема проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии проговаривается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то чётких решений на этот счёт сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Отмечается, что Меркель и Макрон выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.