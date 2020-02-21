В Кремле оценили возможность проведения саммита по Сирии

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Тема проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии проговаривается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность проведения саммита по Сирии
  • РИА Новости

«Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то чётких решений на этот счёт сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Отмечается, что Меркель и Макрон выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.

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