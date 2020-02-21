ЦПВС сообщил о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну военной техники и боеприпасов. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, основные транспортные магистрали на севере Идлиба последние несколько недель работают в обычном режиме.

Как подчеркнул Журавлёв, это позволило «осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск».

Ранее в МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

20 февраля сообщалось, что ВКС России нанесли удар по технике боевиков в северной части САР после их атак на сирийские правительственные войска.