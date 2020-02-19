В Совфеде оценили заявление спецпосланника Макрона о санкциях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление спецпосланника французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьера Вимона о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.

Как отметил Вимон на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, статистика показывает, что, пока страны ЕС придерживались данных ограничений, торговля между Россией и США лишь росла, а российско-китайское партнёрство значительно укреплялось.

По словам Климова, всё, что сказал Вимон, было известно России ещё несколько лет назад.

«Во всяком случае уже после первого года введения незаконных ограничительных мер темпы роста товарооборота между Россией и странами ЕС стали уменьшаться, а темпы роста товарооборота России и США стали возрастать. Прошёл год после того, как они ввели антироссийские ограничительные противоправные меры, эта тенденция начала прослеживаться», — пояснил сенатор.

Он добавил, что если сравнивать товарооборот, который был у России со странами ЕС в 2013 году, с тем товарооборотом, который был в 2016—2017 годах и есть в настоящее время, можно увидеть, что его объём в расчёте на один день снизился.

Ранее специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.