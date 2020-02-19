Во Франции не исключают пересмотра статуса беженца Павленского
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- РИА Новости
Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
«Будет судебное разбирательство, посмотрим, будут ли в его отношении какие-то санкции. После этого мы сможем поставить вопрос о его статусе беженца», — цитирует его France Inter.
Ранее стало известно о задержании в Париже Павленского по делу о публикации интимных видео якобы с участием бывшего кандидата на пост мэра французской столицы Бенжамена Гриво.
В январе сообщалось, что французский суд признал художника виновным в поджоге банка.