Во Франции не исключают пересмотра статуса беженца Павленского

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Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского художника-акциониста Петра Павленского по итогам судебного разбирательства в связи с его участием в драке на Новый год.
Во Франции не исключают пересмотра статуса беженца Павленского
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«Будет судебное разбирательство, посмотрим, будут ли в его отношении какие-то санкции. После этого мы сможем поставить вопрос о его статусе беженца», — цитирует его France Inter.

Ранее стало известно о задержании в Париже Павленского по делу о публикации интимных видео якобы с участием бывшего кандидата на пост мэра французской столицы Бенжамена Гриво.

В январе сообщалось, что французский суд признал художника виновным в поджоге банка.

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