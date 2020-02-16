Французские СМИ сообщили о задержании Павленского
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- РИА Новости
Об этом информирует радиостанция France Info.
Отмечается, что Павленский уже находился под стражей по другому делу в рамках расследования конфликта, произошедшего 31 декабря.
Прокуратура Парижа начала расследование по факту «вторжения в частную жизнь» после поступления жалобы от Гриво.
Гриво снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа 14 февраля после распространения видеороликов интимного характера.
Также, по данным СМИ, в рамках этого дела была задержана подруга Павленского.
В январе сообщалось, что французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка.