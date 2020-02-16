Французские СМИ сообщили о задержании Павленского

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Российского художника-акциониста Петра Павленского задержали в Париже по делу о публикации интимных видео якобы с участием бывшего кандидата на пост мэра французской столицы Бенжамена Гриво.
Французские СМИ сообщили о задержании Павленского
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом информирует радиостанция France Info.

Отмечается, что Павленский уже находился под стражей по другому делу в рамках расследования конфликта, произошедшего 31 декабря. 

Прокуратура Парижа начала расследование по факту «вторжения в частную жизнь» после поступления жалобы от Гриво.

Гриво снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа 14 февраля после распространения видеороликов интимного характера.

Также, по данным СМИ, в рамках этого дела была задержана подруга Павленского. 

В январе сообщалось, что французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка.

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