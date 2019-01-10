Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судья приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых — условно.
По данным агентства, суд отпустил россиянина на свободу, приняв во внимание тот факт, что Павленский провёл в предварительном заключении 11 месяцев.
«Это предупредительный приговор. И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения», — сказал судья.
Ранее Павленский рассказал об условиях содержания во французской тюрьме.
В октябре 2017 года стало известно, что акционист осуществил поджог здания Банка Франции в Париже.