Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка

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Французский суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге банка на площади Бастилии.
Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка
  • globallookpress.com
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судья приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых — условно.

По данным агентства, суд отпустил россиянина на свободу, приняв во внимание тот факт, что Павленский провёл в предварительном заключении 11 месяцев.

«Это предупредительный приговор. И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения», — сказал судья.

Ранее Павленский рассказал об условиях содержания во французской тюрьме.

В октябре 2017 года стало известно, что акционист осуществил поджог здания Банка Франции в Париже.

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