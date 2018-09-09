Российский художник Павленский рассказал об условиях содержания во французской тюрьме

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Российский художник Пётр Павленский, устроивший поджог здания Банка Франции в Париже в октябре 2017 года, рассказал об условиях содержания во французской тюрьме.

Слова художника на своей странице в Facebook опубликовала его подруга Ксения Оксман.

«К заключённым относятся как к животным, что неприемлемо для всякого уважающего себя человека», — говорится в тексте.

Павленский рассказал о том, каким образом надзиратели исправительного учреждения «Флёри-Мерожи» ведут себя при помещении заключённого в карцер.

«Заключённого валят на пол пять-десять охранников, душат, выворачивают руки и сковывают их наручниками до рассечений, с силой давят тяжёлыми ботинками или щитом босые ноги», — цитирует Оксман художника.

По словам Павленского, администрация тюрьмы «издевается» над ним, «устраивая провокации».

Ранее сообщалось, что французские следователи бессрочно продлили срок ареста российскому художнику.

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