Во Франции следователь бессрочно продлила арест художнику Павленскому

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Следователь бессрочно продлила срок ареста российскому художнику Петру Павленскому, устроившему поджог здания Банка Франции в Париже в октябре 2017 года.

Об этом на своей странице в Facebook написала подруга художника Ксения Оксман.

«Он в прекрасной физической форме, бодр и весел. Следователь продлила ему содержание под стражей бессрочно, до основного суда по делу», — отметила Оксман.

В феврале суд во Франции продлил арест Павленскому на четыре месяца.

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