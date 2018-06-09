Во Франции следователь бессрочно продлила арест художнику Павленскому
Следователь бессрочно продлила срок ареста российскому художнику Петру Павленскому, устроившему поджог здания Банка Франции в Париже в октябре 2017 года.
Об этом на своей странице в Facebook написала подруга художника Ксения Оксман.
«Он в прекрасной физической форме, бодр и весел. Следователь продлила ему содержание под стражей бессрочно, до основного суда по делу», — отметила Оксман.
В феврале суд во Франции продлил арест Павленскому на четыре месяца.
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