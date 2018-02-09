Суд во Франции продлил арест Павленскому на четыре месяца

Суд во Франции продлил арест российскому художнику Петру Павленскому, устроившему поджог здания Банка Франции в Париже в октябре 2017 года. Об этом сообщает RFI со ссылкой на адвоката арестованного Доминика Байройтера Минкова.

Отмечается, что защита художника намерена обжаловать решение суда. Также сообщается, что из-за того, что заседание суда проходило за закрытыми дверями, Павленский объявил голодовку. 16 октября 2017 года российский художник-акционист Павленский осуществил поджог здания Банка Франции в Париже. По факту произошедшего ему были предъявлены обвинения. Художник, галерист и общественный деятель Айдан Салахова в беседе с НСН прокомментировала акцию художника.