Супругу Павленского освободили из-под стражи во Франции

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Супругу российского художника-акциониста Петра Павленского Оксану Шалыгину, задержанную за поджог французского Центрального банка, отпустили на свободу. Об этом сообщил адвокат Павленского и Шалыгиной Доминик Берейтер Миньков.

«Место художников — в любом месте в мире — не в тюрьме. Оксана Шалыгина освобождена», — написала адвокат в Facebook.

Почему было принято решение освободить Шалыгину, не сообщается. 

В октябре стало известно, что Пётр Павленский и Оксана Шалыгина осуществили поджог здания Банка Франции в Париже.

Уточняется, что им было предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества.

Художник, галерист и общественный деятель Айдан Салахова прокомментировала в разговоре с НСН акцию художника-акциониста.

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