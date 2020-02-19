В МИД России рассказали о встрече в Дохе с членами движения ХАМАС

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Дохе с представителями палестинского движения ХАМАС для обсуждения палестино-израильского урегулирования.
В МИД России рассказали о встрече в Дохе с членами движения ХАМАС
  • © Global Look Press

Как сообщили в МИД России, Богданов провёл переговоры с членами руководства движения ХАМАС Халедом Машаалем, Мусой Абу-Марзуком и Сами Хатером.

«Состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике восстановления палестинского национального единства и перспективам урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой базе, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу», — говорится в комментарии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что подход США к «сделке века» игнорирует международно признанные нормы ближневосточного урегулирования.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, согласно которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить