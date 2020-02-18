США уведомили Россию о санкциях против Rosneft Trading
- РИА Новости
«Я бы только добавил, что госсекретарь Помпео встречался с российским министром иностранных дел Лавровым в субботу в Мюнхене и они это обсуждали. И посол в Москве Салливан вчера (в понедельник. — RT) встречался с министром финансов Силуановым, чтобы обсудить это», — сказал он.
Ранее США объявили о введении санкций против вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро.
В санкционнный список по Венесуэле также было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.
Осенью 2019 года в «Роснефти» заявляли, что являются инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и были им задолго до введения санкций США в отношении Каракаса.