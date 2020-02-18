Россия и Италия обсудили вопросы неразмещения РСМД

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Россия и Италия во время переговоров в формате «2 + 2» с участием глав МИД и Минобороны обсудили вопросы безопасности и контроля над вооружениями.
Россия и Италия обсудили вопросы неразмещения РСМД
  • РИА Новости

«Особенное внимание уделили безопасности в Евро-Атлантическом регионе, положение в данной сфере остаётся неудовлетворительным», — сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров.

Такая ситуация является прямым следствием курса США и их союзников на сдерживание России, в том числе через безоглядное расширение НАТО, отметил он.

С итальянской стороной также была обсуждена тема выхода США из ДРСМД.

«Мы вновь подтвердили готовность России, о чём не раз говорил президент Путин, не размещать соответствующие системы в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединёнными Штатами и готовности страны адекватно реагировать на выпады.

В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести мониторинг возможного развёртывания американских РСМД в разных регионах мира.

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