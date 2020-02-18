Чавушоглу не исключил переговоров Эрдогана и Путина по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил переговоров турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в случае, если встреча делегаций в Москве по вопросу сирийского Идлиба не принесёт результата.

«Если на переговорах в Москве не будет результата, в ближайшие дни могут быть переговоры на уровне президентов», — цитирует Чавушоглу TRT Haber.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу.

Как отмечали в МИД России, с турецким коллегой на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Тогда стороны обсудили урегулирование кризиса в Сирии, упор был сделан на принятых 17 сентября 2018 года и 22 октября 2019 года в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании.