Чавушоглу не исключил переговоров Эрдогана и Путина по Идлибу

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил переговоров турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в случае, если встреча делегаций в Москве по вопросу сирийского Идлиба не принесёт результата.
Чавушоглу не исключил переговоров Эрдогана и Путина по Идлибу
  • Reuters

«Если на переговорах в Москве не будет результата, в ближайшие дни могут быть переговоры на уровне президентов», — цитирует Чавушоглу TRT Haber.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу.

Как отмечали в МИД России, с турецким коллегой на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Тогда стороны обсудили урегулирование кризиса в Сирии, упор был сделан на принятых 17 сентября 2018 года и 22 октября 2019 года в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить