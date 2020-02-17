Чехия направит в Китай самолёт с гумпомощью

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что страна планирует направить в Китай самолёт Минобороны с семью тоннами гуманитарных грузов.

«При организации сбора груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая», — цитирует РИА Новости Гамачека.

Он отметил, что «материалы выбираются согласно заявкам конкретных провинций, городов и университетов КНР».

«Обратным рейсом с этим самолётом могли бы вернуться граждане Чехии, находящиеся сейчас в Китае», — добавил он.

Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1770 человек.

Также сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым коронавирусом.