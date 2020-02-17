Чехия направит в Китай самолёт с гумпомощью
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«При организации сбора груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая», — цитирует РИА Новости Гамачека.
Он отметил, что «материалы выбираются согласно заявкам конкретных провинций, городов и университетов КНР».
«Обратным рейсом с этим самолётом могли бы вернуться граждане Чехии, находящиеся сейчас в Китае», — добавил он.
Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1770 человек.
Также сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым коронавирусом.