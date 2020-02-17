КНР и АСЕАН проведут специальную встречу по коронавирусу

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан сообщил, что Китай и АСЕАН проведут специальную встречу глав МИД по ситуации с новым типом коронавируса.

«Министр иностранных дел КНР Ван И 19-21 февраля направится во Вьентьян, в Лаос для участия в совместной встрече министров иностранных дел Китай-АСЕАН по ситуации с коронавирусом», — цитирует РИА Новости Гэн Шуан.

Он отметил, что с момента вспышки COVID-2019 Китай и страны АСЕАН поддерживают тесный контакт и взаимодействие.

«Тот факт, что стороны в такой короткий срок приняли решение провести специальное заседание министров иностранных дел, демонстрирует нашу решимость преодолеть трудности совместными усилиями», — добавил представитель китайского МИД.

Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1770 человек.