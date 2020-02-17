Армия Сирии сбила беспилотник около нефтеперерабатывающего завода

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Сирийские военные сбили беспилотник боевиков возле нефтеперерабатывающего завода в Хомсе.
Армия Сирии сбила беспилотник около нефтеперерабатывающего завода
  • Reuters

Об этом сообщает SANA.

«Армейскому подразделению удалось сбить беспилотник с боеприпасами на подходе к нефтеперерабатывающему заводу в Хомсе, которым террористы пытались его атаковать», — указывает агентство.

Уточняется, что накануне сирийская армия сбила пять беспилотников в окрестностях НПЗ в Хомсе.

2 февраля сообщалось, что средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.

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