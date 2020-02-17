Армия Сирии сбила беспилотник около нефтеперерабатывающего завода
- Reuters
Об этом сообщает SANA.
«Армейскому подразделению удалось сбить беспилотник с боеприпасами на подходе к нефтеперерабатывающему заводу в Хомсе, которым террористы пытались его атаковать», — указывает агентство.
Уточняется, что накануне сирийская армия сбила пять беспилотников в окрестностях НПЗ в Хомсе.
2 февраля сообщалось, что средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.