Централизованной эвакуации россиян с лайнера Diamond Princess не будет
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- globallookpress.com
«По нашей информации, карантин продлевать не планируется», — приводит Интерфакс сообщение российской дипломатической миссии в Японии.
В посольстве отметили, что россияне будут возвращаться домой в индивидуальном порядке.
«Поскольку они все из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом», — отметили в миссии.
Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщалось об одной заболевшей россиянке.