Централизованной эвакуации россиян с лайнера Diamond Princess не будет

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Продлевать истекающий 19 февраля карантин на круизном лайнере Diamond Princess не планируется, россияне будут возвращаться на родину в индивидуальном порядке.
Централизованной эвакуации россиян с лайнера Diamond Princess не будет
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO
  • globallookpress.com

«По нашей информации, карантин продлевать не планируется», — приводит Интерфакс сообщение российской дипломатической миссии в Японии.

В посольстве отметили, что россияне будут возвращаться домой в индивидуальном порядке.

«Поскольку они все из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом», — отметили в миссии.

Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщалось об одной заболевшей россиянке.

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