Киев оценил сотрудничество с Ираном по крушению самолёта в Тегеране
- Reuters
«По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной как на техническом уровне, так и по расследованию», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он выразил надежду, что Киеву не придётся обращаться в международные институции по данному происшествию.
Ранее главы МИД Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном».
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит в результате ошибки.