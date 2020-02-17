Киев оценил сотрудничество с Ираном по крушению самолёта в Тегеране

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко высказался о сотрудничестве украинской и иранской сторон в рамках расследования катастрофы с самолётом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.
Киев оценил сотрудничество с Ираном по крушению самолёта в Тегеране
  • Reuters

«По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной как на техническом уровне, так и по расследованию», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил надежду, что Киеву не придётся обращаться в международные институции по данному происшествию.

Ранее главы МИД Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном». 

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит в результате ошибки.

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