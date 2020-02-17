В Турции задержали осквернивших могилы христиан вандалов

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В Турции задержали шестерых вандалов, которые осквернили могилы христиан на кладбище Ортакёй. Об этом сообщила администрация губернатора Анкары.
В Турции задержали осквернивших могилы христиан вандалов
  • Reuters

«Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан 7 февраля шестеро подростков в возрасте 15—16 лет задержаны Управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По данным агентства, ранее появилась информация, что вандалы в Анкаре разбили надгробия 20 могил христиан, среди которых были выходцы из России.

В середине февраля посольство России в Болгарии сообщило, что в Софии неизвестные осквернили могилы советских воинов.

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