В Турции задержали осквернивших могилы христиан вандалов

В Турции задержали шестерых вандалов, которые осквернили могилы христиан на кладбище Ортакёй. Об этом сообщила администрация губернатора Анкары.

«Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан 7 февраля шестеро подростков в возрасте 15—16 лет задержаны Управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По данным агентства, ранее появилась информация, что вандалы в Анкаре разбили надгробия 20 могил христиан, среди которых были выходцы из России.

В середине февраля посольство России в Болгарии сообщило, что в Софии неизвестные осквернили могилы советских воинов.