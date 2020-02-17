Качиньский может приехать в Смоленск на годовщину смерти брата

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Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский может приехать в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб его брат, президент Польши Лех Качиньский.
Качиньский может приехать в Смоленск на годовщину смерти брата
  • Reuters

«Пока рано об этом говорить, потому что многое зависит от российской стороны. Я думаю, что господин председатель допускает такую возможность. Здесь нечего спекулировать», — приводит RMF слова пресс-секретаря партии Радослава Фогеля.

Польская делегация намерена совершить визит в связи с 80-летием катынской трагедии и десятой годовщиной авиакатастрофы в Смоленской области, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Предполагается, что её возглавит глава МИД Польши Яцек Чапутович. По данным СМИ, президент Польши Анджей Дуда не планирует ехать в Россию.

Ранее в Варшаве заявили, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время. Позже в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка такой встречи не ведётся.

Также сообщалось, что польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.

Самолёт Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.

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