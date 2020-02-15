В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск

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Польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля. Об этом сообщило PAP.
В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Как заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, с соответствующим обращением в МИД России 14 февраля обратилось польское посольство в Москве.

«Мы ждём ответа. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам через посольство передаст свою нам позицию», — заявил он.

Ранее в Варшаве заявили, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время. Позже в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка такой встречи не ведётся.

Польская делегация намерена совершить визит в связи с 80-летием катынской трагедии и десятой годовщины авиакатастрофы в Смоленской области, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Самолёт Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 человек.

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