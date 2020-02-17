Трамп заявил о возможном усугублении ситуации в Ливии вмешательством

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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что продолжение внешнего вмешательства в Ливию только усугубит ситуацию», — говорится в комментарии заместителя пресс-секретаря администрации Джадда Дира.

Ранее в МИД России сообщили, что заявления Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.

15 февраля Эрдоган провёл телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых стороны «подчеркнули важность восстановления мира и стабильности в Ливии».

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