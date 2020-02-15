В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
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Богданов, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что «это не соответствует действительному положению дел».

«Не знаю, откуда он это взял», — цитирует ТАСС Богданова.

Ранее Эрдоган заявил, что представители военного руководства России якобы руководят действиями частных военных компаний в Ливии.

В январе российский лидер Владимир Путин, комментируя слова Эрдогана о «двух тысячах наёмников военной компании Вагнера в Ливии», отметил, что если в этой стране и есть такие люди, то интересов российского государства они не представляют.

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