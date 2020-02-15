В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.

Богданов, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что «это не соответствует действительному положению дел».

«Не знаю, откуда он это взял», — цитирует ТАСС Богданова.

Ранее Эрдоган заявил, что представители военного руководства России якобы руководят действиями частных военных компаний в Ливии.

В январе российский лидер Владимир Путин, комментируя слова Эрдогана о «двух тысячах наёмников военной компании Вагнера в Ливии», отметил, что если в этой стране и есть такие люди, то интересов российского государства они не представляют.