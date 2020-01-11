Путин прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

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Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии. По словам главы государства, если в Ливии и есть такие люди, то интересов российского государства они не представляют.
Путин прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил Путин, отвечая на вопрос о словах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о «двух тысячах наёмников военной компании Вагнера в Ливии».

Он добавил, что в зоне конфликта много наёмников, в том числе «значительное количество наёмников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликтов в Ливии».

«Это очень опасный процесс. Мы с господином Эрдоганом вчера тоже об этом говорили. Мы надеемся, что после нашей договорённости — исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии — прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наёмников, в том числе из Сирийской Арабской Республики», — сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее Путин и Меркель начали встречу в Кремле. Параллельно начали переговоры главы МИД Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров.

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