Маас и Лавров проводят переговоры в Москве

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Главы МИД Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров проводят переговоры в Москве параллельно со встречей российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщили в германском кабмине.
Маас и Лавров проводят переговоры в Москве
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Канцлер Меркель начинает визит в Москву с переговоров с президентом Путиным. Параллельно министр иностранных дел Хайко Маас общается со своим коллегой Лавровым», — написал в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель намерены обсудить урегулирование в Сирии, Ливии и Донбассе, а также ирано-американский кризис.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что визит Меркель в Москву подтверждает заинтересованность в России как в партнёре внутри многополярного мира.

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