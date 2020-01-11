Маас и Лавров проводят переговоры в Москве
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- РИА Новости
«Канцлер Меркель начинает визит в Москву с переговоров с президентом Путиным. Параллельно министр иностранных дел Хайко Маас общается со своим коллегой Лавровым», — написал в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Ранее сообщалось, что Путин и Меркель намерены обсудить урегулирование в Сирии, Ливии и Донбассе, а также ирано-американский кризис.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что визит Меркель в Москву подтверждает заинтересованность в России как в партнёре внутри многополярного мира.