В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который назвал Россию угрозой Евросоюзу.
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
  • © Государственная дума РФ

«Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой»... Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС», — заключил депутат.

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.

По его словам, «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы».

15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного

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