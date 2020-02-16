Лавров провёл встречу с главой МИД Китая

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров провёл встречу с главой МИД Китая
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ряд тем двусторонней повестки дня с акцентом на предстоящие контакты на высшем уровне, а также ход подготовки к очередной встрече министров иностранных дел России, Индии и Китая.

Также состоялся традиционно доверительный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам.

«Беседа вновь продемонстрировала высокую степень совпадения оценок и подходов Москвы и Пекина, что обеспечивает эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, играющего конструктивную роль в формировании более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка», — добавили в МИД.

В сентябре Ван И сообщил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.

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