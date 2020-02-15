Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости
- Reuters
«Надеюсь, Вашингтон проявит уважение к позиции Всемирной организации здравоохранения, будет следовать её рекомендациям, не станет вводить ненужные ограничения на поездки в Китай и торговлю с нашей страной», — цитирует Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что США должны соблюсти свои обязательства в соответствии с соглашением первой фазы, которое было достигнуто.
Ранее Ван И рассказал об успехах Китая в борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции.