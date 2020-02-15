Военные США обсуждают договор о вооружённых силах с Филиппинами

Министр Армии США Райан Маккарти заявил, что американские военные обсуждают с Филиппинами договор об иностранных вооружённых силах.

«Мы находимся в процессе обсуждения», — цитирует ТАСС Маккарти.

Он отметил, что на выработку дипломатического решения есть «порядка 175 дней».

Маккарти выразил уверенность, что сторонам удастся выработать конечное решение, которое устроит и США и Филиппины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.