Военные США обсуждают договор о вооружённых силах с Филиппинами

Короткая ссылка
Министр Армии США Райан Маккарти заявил, что американские военные обсуждают с Филиппинами договор об иностранных вооружённых силах.
Военные США обсуждают договор о вооружённых силах с Филиппинами
  • Flickr
  • © The U.S. Army

«Мы находимся в процессе обсуждения», — цитирует ТАСС Маккарти.

Он отметил, что на выработку дипломатического решения есть «порядка 175 дней».

Маккарти выразил уверенность, что сторонам удастся выработать конечное решение, которое устроит и США и Филиппины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить