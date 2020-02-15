Военные США обсуждают договор о вооружённых силах с Филиппинами
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«Мы находимся в процессе обсуждения», — цитирует ТАСС Маккарти.
Он отметил, что на выработку дипломатического решения есть «порядка 175 дней».
Маккарти выразил уверенность, что сторонам удастся выработать конечное решение, которое устроит и США и Филиппины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.