Попросили на выход: что стоит за решением Филиппин разорвать военное соглашение с США

Филиппины уведомили США о расторжении соглашения Visiting Forces Agreement (VFA) о размещении американских военных сил на территории страны. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Тедди Локсин. Ранее президент островного государства Родриго Дутерте пригрозил Вашингтону разрывом договора в ответ на санкции против ряда филиппинских политиков по линии Госдепа США. Эксперты отмечают, что потеря Филиппин как военной базы серьёзно подорвёт позиции США в противостоянии Китаю в Тихоокеанском регионе.

Филлипины официально уведомили Соединённые Штаты о разрыве соглашения Visiting Forces Agreement (VFA) o размещении на территории островного государства американских военных сил. Об этом сообщил глава МИД Филиппин Тедди Локсин.

@DFAPHL The Deputy Chief of Mission of the Embassy of the United States has received the notice of termination of the Visiting Forces Agreement. As a diplomatic courtesy there will be no further factual announcements following this self-explanatory development. https://t.co/qQhywEpcea — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) February 11, 2020

«Заместитель главы миссии в посольстве США получил уведомление о прекращении действия соглашения об иностранных вооружённых силах. Исходя из дипломатической вежливости, дальнейших заявлений касательного этого не требующего пояснений шага не будет», — написал политик в своём Twitter.

Соглашение VFA между США и Филиппинами было ратифицировано сторонами в 1999 году. Стоит отметить, что сам по себе документ регулирует не военное сотрудничество между двумя странами, а юридический порядок пребывания американских военных на архипелаге. В частности, одним из его центральных положений является вопрос подсудности военнослужащих США, которые совершили преступления на территории Филиппин.

В рамках VFA американское правительство сохраняет юрисдикцию и власть над своими военнослужащими, которые, согласно договору, неподсудны филиппинским военным судам. Также он снимает налоговое и тарифное обложение с проходящих через страну американских военных грузов и позволяет кораблям и самолётам США беспрепятственно перемещаться в акватории и воздушном пространстве Филиппин. Кроме того, предоставляет юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

Через 180 дней после получения Вашингтоном официального уведомления соглашение прекратит своё действие.

Визовый вопрос

В конце января президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о намерении разорвать соглашение, после того как Вашингтон отказался выдать визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе.

Также по теме «С жертвами не считались»: как США развязали войну на Филиппинах 120 лет назад президент США Уильям Мак-Кинли подписал прокламацию о «доброжелательной ассимиляции», официально превратившую...

Такое решение было принято Госдепом на основании закона о бюджете, подписанного Трампом в начале года. В нём в виде санкционных мер оговаривался запрет на въезд в США филлипинским чиновникам, якобы связанным с судебным процессом над одним из оппозиционных лидеров — экс-министром юстиции страны Лейлой де Лимой.

Де Лима была арестована в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции с 2010 по 2015 год. Политик всё отрицает, заявляя, что её преследуют из-за её оппозиционной деятельности.

Назвав визовые ограничения вмешательством США во внутренние дела страны, Дутерте дал американской стороне месяц на их пересмотр. Кроме того, филиппинский лидер запретил членам кабинета министров посещать Соединённые Штаты, а также отказался от визита на саммит АСЕАН в США.

Родриго Дутерте также запретил въезд в страну американским сенаторам, которые предложили подобные санкционные меры против филлипинских чиновников.

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, Дутерте позиционирует себя как человека, который является независимым от чьей-либо воли.

«Кроме того, данный шаг Дутерте демонстрирует общее стремление ряда американских союзников, в том числе и в Юго-Восточной Азии, к тому, чтобы освободиться от диктата, который Вашингтон использовал в отношении них», — пояснил политолог.

Андрей Сидоров добавил, что при этом зависимость Филиппин от США в экономическом плане остаётся на высоком уровне.

«В том случае если Вашингтон решит применить против них полномасштабные экономические санкции, это окажет серьёзное давление на власть и экономику страны», — подчеркнул эксперт.

Протестные настроения

Эксцентричный президент Филиппин Родриго Дутерте с момента своего избрания в 2016 году неоднократно подвергал критике США, в частности отношение Вашингтона к его стране как к вассалу. Эту позицию он подтвердил и в конце января в интервью телеканалу RT.

Родриго Дутерте

Reuters

© Eloisa Lopez

«Потому что США продолжают смотреть на нас как на вассалов, так как мы были под их властью на протяжении 50 лет», — заявил он.

Он подчеркнул, что Филиппины всегда могут рассчитывать на справедливую позицию России и Китая, но не США.

«Всё потому, что они (Россия и Китай. — RT) уважают суверенитет страны, чего совершенно не делают США. И это относится не только к Филиппинам, но и к другим странам. Они абсолютно не уважают суверенитет государств», — отметил Дутерте.

Также по теме «Россия уважает суверенитет нашей страны»: президент Филиппин Дутерте об отношениях с Москвой, Пекином и Вашингтоном Президент Филиппин Родриго Дутерте в интервью RT объяснил проводимую политику сближения с Россией и Китаем тем, что эти страны, в...

Кроме того, обостряется ситуация вокруг островов Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В затяжном территориальном споре в той или иной степени участвуют Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США регулярно направляют свои эсминцы для патрулирования зон вблизи спорных островов, которые КНР считает своими.

Решение разорвать соглашение с США вызвано желанием повысить значимость Филиппин как участника в региональном споре между США и Китаем, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Многие страны понимают свою значимость в рамках американо-китайской конкуренции, поэтому стараются занять нейтральную позицию, чтобы создать ситуацию, при которой бы США и Китай инвестировали в них и тем самым повышали стратегический капитал. Антикитайские страны займут проамериканскую позицию, а антиамериканские — прокитайскую, в то время как колеблющиеся государства будут из этого извлекать политический капитал», — пояснил эксперт.

Сейчас в Тихоокеанском регионе идёт борьба за союзников между Вашингтоном и Пекином, а значит страны региона могут позволить себе подобные шаги, чтобы улучшить своё международное положение, отметил Константин Блохин.

«Вашингтон пытается последовательно сколотить союз против Пекина, обложить его различными военными американскими базами, в то время как китайская сторона предлагает торговые преференции своим союзникам», — добавил политолог.

Тихоокеанский разлад

Действия Филиппин подорвут авторитет США в регионе, особенно учитывая желание Вашингтона набрать новых союзников в противостоянии с Китаем, отметил Андрей Сидоров.

«Эта ситуация повлияет на амбиции США, особенно в преддверии саммита АСЕАН, поскольку не прибытие одного из участников организации продемонстрирует, что единство, которое хотел бы продемонстрировать Вашингтон в отношении Пекина, не является монолитным», — подчеркнул политолог.

Авианосец USS Ronald Reagan и десантный корабль USS Boxer в составе ударной группы в Южно-Китайском море

AFP

© Erwin Jacob V. MICIANO / Navy Office of Information

Тихоокеанский регион представляет особую важность для США под руководством администрации Трампа, напомнил Андрей Сидоров в разговоре с RT.

«Геополитика США носит океанический характер. В стратегии национальной безопасности США администрация Трампа записала Индо-тихоокеанский регион, который они собираются создавать, объединив государства тихоокеанского бассейна и Индию. Для США эту конструкцию важно создать, чтобы таким образом привязать себя к Евразии и служить противовесом влиянию Китая, у которого есть проект «Один пояс — один путь». США не могут допустить консолидацию евразийского пространства», — рассказал эксперт.

Манила практически ничего не получила от того, что была тесно связана с Вашингтоном, добавил политолог.